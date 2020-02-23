صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم الفساد

(المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة يوم الأحد عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد أنه “خلال الشهر الماضي صدر (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام”.

وبينت أن “من بين المشمولين بأوامرالاستقدام (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.

وأضافت إنه “تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليِّين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.

وأكدت الهيئة أن “المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات”. (النهاية)