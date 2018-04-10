صدور أمر قبضٍ جديدٍ بحقِّ أثيل النجيفي

(المستقلة)… أعلنت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى عن صدور أمر قبضٍ جديدٍ بحقِّ محافظ نينوى السابق أثيل النجيفيِّ، مُبيِّنةً أنَّ القرار الصادر بحقِّ المُتَّهم جاء استناداً إلى المادَّة 340 عقوباتٍ.

المديريَّة أوضحت أنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم (أثيل عبد العزيز محمد النجيفيِّ) في القضيَّة المُرقَّـمة 192/ ق 2016/12 الخاصَّة بصرف أجور خارج الصلاحيَّات الوظيفيَّة.

يُشارُ إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت قرار حكم غيابيٍّ بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ (أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز) محافظ نينوى السابق، على وفق أحكام المادَّة 329/ من قانون العقوبات؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفيِّ.(النهاية)