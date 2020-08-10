(المستقلة)… كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن أمر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني تضمن أيضاً أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق، منوهةً بأن تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي كان قد شخص تلك المخالفات.

وكانت الهيئة قد شخصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها 86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.(النهاية)