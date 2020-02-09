صدق او لا تصدق..إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية بمباراة واحدة (فيديو)

(المستقلة)..أهدر فريقان تسع ركلات ترجيح متتالية، في حدث نادر من نوعه في مباريات كرة القدم، وذلك في مباراة كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

المباراة بين بطل الدوري الياباني يوكوهوما مارينوز وفيسيل كوبي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3- 3 ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح حيث فشل تسعة لاعبين على التوالي في إيداع الكرة شباك المرمى.

وهذه هي المرة الثانية خلال 25 عاما التي تشهد فيها ملاعب الكرة اليابانية إهدار تسع ركلات جزاء في مباراة واحدة، ولكنها المرة الأولى التي تُهدر فيها تسع ركلات متتالية.