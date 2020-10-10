صحيفة : هل سيلجأ ترامب إلى “الخطة 1876” لإعادة انتخابه رئيساً ؟

بعد ان تأخر الرئيس الأمريكي الجمهوري الحالي في استطلاعات الرأي خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن .. تساءلت صحيفة “ذا هيل”: هل يلجأ ترامب إلى الخطة 1876 لإعادة انتخابه رئيساً؟

تقول صحيفة “ذا هيل” – في تقريرها – إن الرئيس دونالد ترامب واحد من خمسة أصبحوا رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية دون أن يفوزوا في التصويت الشعبي.. فهل يمكن أن يفعلها مرة أخرى في 2020؟

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه رغم تأخر ترامب كثيراً في استطلاعات الرأي الحالية وإصابته بكوفيد 19 ، لكن لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بالرئاسة، وما لم يكن التصويت لجو بايدن ساحقًا، يمكن لترامب وأنصاره تحقيق نصر آخر من خلال “خطة 1876”.

ما هي الخطة 1876

وبحسب “ذا هيل” تقوم الخطة 1876 على خفض أصوات الأقليات، ونزع الشرعية عن نتائج الانتخابات ، وخلق فوضى قانونية كافية بحيث لا يستطيع المجمع الانتخابي الوصول إلى أغلبية 270 صوتًا ، ويمكن لفريق ترامب طرح الانتخابات في مجلس النواب حيث يكون لكل ولاية صوت واحد.

وتقول “ذا هيل” إن هذا السيناريو حدث في عام 1876 ، على الرغم من أن معظم المؤرخين يعتبرون هذه السابقة بمثابة صفقة “مخزية وفاسدة”، وقد تكون هذه النتيجة اليوم ضمن تلك السابقة الدستورية ، لكنها ستمزق معايير وجوهر الديمقراطية الأمريكية.

ويتوقع البروفيسور في جامعة هارفارد “جوزيف ناي” تأخر إعلان نتائج الانتخابات لشهر كامل وفق هذا السيناريو ورفض ترامب النتيجة، ويقول : يجب تهيئة الرأي العام في أمريكا إلى ذلك.. أي استغراق صدور النتائج شهراً لا ليلة واحدة فيما ينبغي على الشعار أن يكون: “كل الأصوات محسوبة: احتسبوا كل الأصوات!” حتى لو استمرّ فرزها طوال أسابيع.

وأضاف: ربما بإمكان انتصار شامل ومبكر لبايدن أن يجهض الخطة 1876، “لكن على المواطنين الاستعداد الآن للدفاع عن ديمقراطيتنا”..