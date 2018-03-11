صحيفة : نواب يتوقعون ترحيل مشاريع قوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة

(المستقلة) … ذكر بعض أعضاء مجلس النواب، انهم يتوقعون قيام رئاسة البرلمان بترحيل عدد من مشاريع القوانين إلى الدورة البرلمانية الجديدة للتصويت عليها، فيما أكدوا “صعوبة” انعقاد جلسات خلال الفترة المقبلة للبرلمان الحالي.

ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصدر مطلع قوله في تصريح صحفي، اليوم الأحد ، إن “جلسات البرلمان المقبلة لا يمكن أن تشهد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، كما أنها ستعقد كجلسات استثنائية”، مضيفا ان “العقوبات التي ستفرض على تغيب النواب تتضمن قطع مليون دينار من كل نائب على الجلسة الواحدة”.

وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، أن “القوانين التي لم تقر خلال هذه الدورة سترحل الى الدروة المقبلة لمجلس النواب”، واعتبر أن ترحيل القوانين أمر طبيعي وسيحصل كما حصل في الدورات السابقة.

وأضاف اللبان، أن “كل برلمانات العالم تمر بمراحل معينة لإقرار القوانين وعندما يتوقف البرلمان عن عمله فيكون حسمها داخل أروقته وفي اللجان”، مبينا ان “بعض القوانين أقر وبعضها ينتظر الإقرار من القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه”.

وأشار إلى انه على مر الدورات السابقة حصل لبعض القوانين ترحيل الى دورة مقبلة، موضحا ان “التوافق السياسي بين الكتل والأسباب الخلافية هي من العقبات والمعوقات في عمل مجلس النواب والتي تدفعه الى تأخر إقرار بعض القوانين، مثل قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر منذ ثلاث دورات”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، أفاد أمس السبت، بأن البرلمان فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب بسبب الحملات الانتخابية بما يصل الى مليون دينار عن كل جلسة.