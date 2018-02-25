صحيفة : الحكومة العراقية تسحب الأسلحة الأميركية من الحشد الشعبي

(المستقلة) … ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، ان الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من الحشد الشعبي ،منعاً من تفاقم الأزمة مع واشنطن .

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته (المستقلة) اليوم الاحد انها “حصلت على معلومات تبين ان الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من الحشد الشعبي”.

واضافت انه “منعاً لتفاقم الأزمة مع واشنطن، فأن بغداد تخشى أن تستخدم تلك الأسلحة خارج العراق، ما يشكل مشكلة جديدة في شأن صدقية التعاقدات التسليحية”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد اقرت باستحواذ قوات الحشد الشعبي الموالي لايران على الدبابات، فيما يضغط البنتاغون على العراق لكي يستعيد تلك الدبابات من قوات الحشد. (النهاية)