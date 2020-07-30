صحيفة كويتية : نجاة نجل نصرالله من محاولة اغتيال في بغداد

(المستقلة)..كشف مصدر في “فيلق القدس” الذراع الخارجية لـ “الحرس الثوري الإيراني”، لـصحيفة “الجريدة الكويتية” أن جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، نجا، على ما يبدو، من محاولة اغتيال قبل أسابيع في العاصمة بغداد، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه بمنطقة الجادرية في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله أن “جواد نصرالله، الذي لم يلعب، قبل الآن، أدواراً سياسية بهذه الأهمية، سافر منذ 3 أسابيع إلى طهران حاملاً رسالة خاصة من والده إلى المرشد الأعلى علي خامنئي”.

وأوضح أنه “بسبب الاخترقات الكبيرة للأجهزة الاستخبارية الأميركية والإسرائيلية، طلب قائد فيلق القدس الفريق الركن إسماعيل قآني من حسن نصرالله ألا ينقل أي رسائل حساسة للقيادة الإيرانية إلا عبر أشخاص يثق بهم”.

ولم تتوافر معلومات عن فحوى الرسالة التي نقلها نصرالله الابن، لكنه، حسب المصدر، التقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين قبل أن يسافر إلى العراق لنقل رسالة من والده لقادة عدد من الفصائل العراقية ، وكذلك لزيارة كربلاء والنجف ومحاولة لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.

وأضاف أن نصرالله التقى قادة فصائل الحشد، لكنه قبل أن يتمكن من إجراء الاتصالات اللازمة للقاء السيستاني لاحقته سيارة وأطلقت عليه النار ولاذت بالفرار، مما استدعى نقله إلى البصرة ليعود إلى طهران ومنها عبر طائرة إلى سورية، ثم براً إلى بيروت التي وصل إليها قبل يومين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت، العام الماضي، جواد نصرالله على لائحة “الإرهابيين العالميين”، ووصفته بالزعيم الصاعد لحزب الله وخليفة والده المُحتمل، واتّهمته بتهريب النفط إلى إيران، وجمع المال لمصلحة حزب الله.

المصدر: الجريدة الكويتية