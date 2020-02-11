صحيفة : كوتينيو يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14: Philippe Coutinho of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his sides third goal during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and SV Werder Bremen at Allianz Arena on December 14, 2019 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

صحيفة : كوتينيو يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ

المستقلة.. كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاستمرار مع بايرن ميونخ الألماني وعدم العودة لفريقه الأصلي برشلونة الإسباني.

وانتقل البرازيلي فيليبي كوتينيو ابن 27 عاماً لفريق بايرن ميونخ الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

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ويقدم كوتينيو مستويات طيبة مع فريقه الحالي بايرن ميونخ، حيث شارك حتى الآن في 27 مباراة، ونجح في سبعة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.

كوتينيو يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ
وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية أن فيليبي كوتينيو حريص على الاستمرار مع بايرن ميونخ، وأبلغ ناديه الأصلي برشلونة برغبته في عدم العودة للفريق الكتالوني.

وأضاف الموقع أن فيليبي كوتينيو يمتلك عروضاً بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي أو العودة لناديه السابق ليفربول.

ومن جانب بايرن ميونخ، فإنه حتى الآن لم يرد على استفسار برشلونة حول ما إذا كان سيدفع الشرط الجزائي في عقد كوتينيو الذي يقدر بـ 130 مليون يورو للتعاقد معه بشكل نهائي.

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