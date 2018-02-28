صحيفة قطرية : زيارة مرجحة لمحمد بن سلمان إلى العراق الشهر المقبل

(المستقلة) … كشفت صحيفة قطرية، الاربعاء، إنه من المتوقّع أن يزور مسؤول سعودي رفيع العراق خلال الشهر المقبل، فيما رجح مصدر برلماني أن يكون المسؤول هو ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول عراقي بارز قوله، إنه “من المتوقّع أن يزور مسؤول سعودي رفيع العراق خلال الشهر المقبل، على رأس وفد كبير”، مبينا ان “هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ عام 1989، من دون أن يفصح عن هوية الزائر السعودي المرتقب لبغداد”.

ووفقاً للمسؤول في حكومة حيدر العبادي، فإن مكتب الأخير أمر ببدء تحضيرات استقبال مسؤول سعودي كبير من المقرر أن يزور بغداد الشهر المقبل على رأس وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات.

وأوضح أن الحكومة “تلقّت إشارة من السفارة السعودية في بغداد حيال ذلك، لكن لدواع أمنية لن يعلن عن الزيارة أو هوية المسؤول السعودي”، مشيرا الى أن “الزيارة أكيدة، لكن الموعد لم يحسم حتى الآن، وبشكل مبدئي الحديث عن الشهر المقبل”.

ولم يكشف المسؤول عن هوية الزائر، إلا أنّ مصادر برلمانية أكّدت أن الحديث يدور عن أن ولي العهد محمد بن سلمان سيزور بغداد ويطلق خلال زيارته حزمة مشاريع ويلتقي بمسؤولين وسياسيين عراقيين.

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 25 شباط 2018، العلاقات العراقية السعودية بأنها على “الطريق الصحيح”، وفيما اشار الى النجاح في “وأد” الطائفية السياسية، أكد أن السياسي الطائفي “لزم الصمت”.