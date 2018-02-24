صحيفة : تزايد المخاوف من تزوير الانتخابات في العراق

(المستقلة) ….تحدثت صحيفة عن تزايد المخاوف من تزوير الانتخابات البرلمانية العراقية، مبينة ان ذلك يأتي بعد انتشار المال السياسي في المناطق الفقيرة في البلاد.

وقالت صحيفة العربي الجديد القطرية في تقرير لها تابعته (المستقلة) اليوم السبت ، ان “نحو 80 يوماً تفصل العراقيين عن موعد فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية العامة، التي تجري في مرحلة انتقالية هشة تمر بها البلاد، عقب حرب طاحنة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات مع تنظيم “داعش”، خرج العراقيون منها منتصرين”.

واضافت ان “الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، تسودها مخاوف من تزوير الانتخابات أو التلاعب بنتائجها، بسبب انتشار المال السياسي في المناطق الفقيرة جنوب العراق والمناطق المحررة في شمال وغرب ووسط البلاد، وتفاقم ضبابية الآلية التي تم من خلالها اختيار أعضاء ومراقبي مفوضية الانتخابات في المدن”، مشيرة الى ان “هناك اتهامات بأن معظمهم مؤدلجون وغير مستقلين وينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية مختلفة”.

يذكر أن الساحة السياسية العراقية تشهد تحالفات بين الكتل والأحزاب وانشقاقات استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ12 من آيار المقبل.