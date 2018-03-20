صحيفة : تدقيق رواتب موظفي كردستان كشف عن 40 ألف وظيفة وهمية

(المستقلة) … كشفت صحيفة قطرية، الثلاثاء، ان تدقيق رواتب موظفي اقليم كردستان كشف عن وجود 40 الف وظيفة وهمية، مبينة ان العدد النهائي لموظفي كردستان بلغ مليوناً و292 ألف وظيفة.

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير تابعته (المستقلة) ، ان “ملف تدقيق رواتب موظفي اقليم كردستان، كشف عن وجود 40 ألف وظيفة وهمية”، مبينة انه “تم حذف تلك الوظائف”.

واضافت الصحيفة ان “العدد الإجمالي النهائي لموظفي كردستان بلغ مليوناً و292 ألف وظيفة”، مشيرة الى ان “هؤلاء توزعوا بواقع 229 ألف متقاعد، 91 ألفاً من ذوي الشهداء، 190 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة والحماية الاجتماعية، 292 ألفاً من العسكريين والأمنيين، 476 ألفاً من موظفي الوزارات الأخرى، إضافة إلى 100 ألف طالب يتلقون مخصصات تعليمية لم يُحسم الجدل حولهم حتى الآن”.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، امس الاثنين، عن وصول رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى أنه سيتم صرف باليومين المقبلين.