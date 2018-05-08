صحيفة قطرية تحذر من صراع عربي كردي على منصب رئيس البرلمان

(المستقلة) … حذرت صحيفة قطرية، من صراع عربي على منصب رئيس البرلمان بالفترة المقبلة، فيما اكدت ان الاحزاب الكردية طالبت التحالف الوطني بالمنصب.

وذكرت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها تابعته (المستقلة) ، ان “احزابا كردية كثفت منذ أسابيع، جهودها لإقناع شركاء العملية السياسية بمنحها منصب رئاسة البرلمان، لما يتمتع به هذا المنصب من صلاحيات دستورية، مقابل تخلّيها عن منصب رئاسة الجمهورية للعرب”.

ونقلت الصحيفة عن عضو في التحالف الوطني الحاكم، رفض الكشف عن اسمه، قوله إنّ “أحزاباً كردية طرحت على التحالف، بصفته الأقرب للحصول على أغلبية برلمانية، مسألة منح الأكراد منصب رئاسة البرلمان الذي جرى العرف على منحه للعرب السنة، مقابل تخلّي الأكراد عن منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أنّ “رغبة الأطراف الكردية بالحصول على رئاسة البرلمان، تأتي من تمتع هذا المنصب بصلاحيات دستورية واسعة، أبرزها إقرار وتعطيل القوانين، وتحديد مصير الاستجوابات، فضلاً عن القدرة على إجراء تعديلات بموازنة الدولة الاتحادية، والرقابة الشديدة على عمل السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى “وجود شبه إجماع كردي على هذه الرغبة”.

من جانبه، اكد مصدر مطلع ان “رغبة الأكراد هذه تصطدم برفض قاطع من قبل الأحزاب السنية التي تتمسك بمنصب رئيس البرلمان”، مؤكداً أنّ “أكثر من جهة سنية، عبّرت عن رغبتها تولي المنصب، وهو الأمر الذي قد يولد صراع مناصب خلال المرحلة المقبلة”، بحسب قوله.

ويمنح الدستور العراقي رئيسَ البرلمان صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، في حين لم يمنح رئيس الجمهورية سوى أمور بروتوكولية شكلية دون صلاحيات فعلية.