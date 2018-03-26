صحيفة قطرية: الجيش التركي استقر بـ19 ثكنة عسكرية داخل العراق ونشر دبابات ومدافع متوسطة المدى

(المستقلة) …. كشفت صحيفة قطرية، الاثنين، ان الجيش التركي استقر بـ19 ثكنة عسكرية داخل الاراضي العراقية، مشيرة الى انه نشر دبابات ومدافع متوسطة المدى.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر محلي في اربيل قوله ان “الجيش التركي استقر في 19 ثكنة عسكرية داخل الأراضي العراقية ضمن قرى كردية وأخرى آشورية وأقام حواجز حولها”، مشيرا الى انه “نشر دبابات ومدافع متوسطة المدى قادرة على أن تصل إلى عمق إقليم كردستان”.

واضاف ان “هذه الثكنات هي مواقع جديدة فضلاً عن مواقعه الموجودة أصلاً في نينوى عند جبل بعشيقة، التي تضم بطارية مدفعية ثقيلة يصل مداها إلى ما بعد الموصل”، مبينا ان “ذلك جاء في إطار عمليات التحشيد العسكرية التركية على الحدود مع العراق”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الاناضول التركية، أن بلاده أطلقت، امس الأحد، عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.

فيما نفى قائد المحور الشمالي في الحشد الشعبي رائد الكروي، وجود تحركات أو عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار او محيطه، كما نفت قيادة العمليات المشتركة، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، مؤكدة أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية.