صحيفة قطرية: الاستثمار في الأردن آمن

أشادت صحيفة الشرق القطرية بمناخ الاستثمار العقاري في الأردن الذي يوفر تسهيلات استثمارية مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال القادمين من الخارج.

وأكدت الصحيفة أن ما يجعل قطاع العقار في الأردن جاذبا للاستثمارات الخارجية، هو الإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتوفير المناطق الاستثمارية الجاذبة، فضلا عن سهولة الوصول إلى صناع القرار.

وقال المستثمر العقاري القطري خليفة المسلماني للصحيفة، إن الأمر الأكثر أهمية الذي يساعد على جذب المستثمرين هو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تتميز به المملكة، وهو أمر لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة.

واضاف ان الأردن نجح في استقطاب استثمارات قطرية واسعة في العقار والأسهم والمشروعات الأخرى كالزراعة، منوها بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء أكان ارتفاعا أو تراجعا، مع بقاء هامش معقول من الربح.

وأكد المسلماني أن الاستثمار العقاري في الأردن يعد من بين الاستثمارات المهمة والمربحة، مشددا على أنه يحوز على أهم ميزتين يحتاجهما أي مستثمر، وهما الأمان والجدوى الاقتصادية، حيث العائد الاستثماري يحتل الأهمية ذاتها التي يكتسبها جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما هو الحال في الدول الأوروبية والآسيوية.