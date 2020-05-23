صحيفة فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميا وسيختفي خلال شهر!

(المستقلة)..بشرّت صحيفة اقتصادية فرنسية باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناجم عنه تدريجيا واختفائه تماما خلال شهر، وذلك استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لبعض الدول.

واشارت صحيفة Les Echos الفرنسية إلى ان فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم، وذلك تزامنا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.

وأعلنت الصحيفة الفرنسية أنه “خلال شهر سيشهد العالم ركودا تاما في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد”.

واعتبرت Les Echos أن “الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بـ كوفيد19 إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215”.

وقالت: “في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة”.

واضافت: “في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بـ كورونا المستجد الخميس الماضي ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي”.

واستطردت: “في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك في ثلاث أماكن غرب اليابان”.

واستهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان: “السلطات في الصين عن انتصارها على كوفيد 19 وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: لقد حققنا نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كورونا”.

وقبل أيام أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء، في حين كان لخبراء آراء مناقضة.

المصدر: روسيا اليوم