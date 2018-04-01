صحيفة عكاظ تكشف عن تقديم الكرد ضمانات في حال عودة البيشمركة الى كركوك

(المستقلة) … كشفت صحيفة سعودية، الاحد، عن تقديم الكرد ضمانات في حال عودة البيشمركة الى كركوك، فيما اقترحوا تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة بالمحافظة.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر عراقية قولها ان “نواب الحزب الكردستاني قدموا لوزير الداخلية قاسم الأعرجي ضمانات بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة”.

واضافت ان “هذه الضمانات تمثلت بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة، ووقوف هذه القوات إلى جانب القوات العراقية والحشد الشعبي لمواجهة هجمات تنظيم داعش»في خورماتو وداقوق، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وإدارة المنطقة وإبعاد إرهابيي داعش عن جنوب كركوك تحت إشراف وزارة الدفاع مباشرة”.

وأكد النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبد الله، في وقت سابق، وقوع حالات خطف وقتل وتسليب بشكل يومي في كركوك حالياً، فيما حذر من سقوط أجزاء “كبيرة” من المحافظة في قبضة تنظيم “داعش” مجدداً في حال عدم عودة قوات البيشمركة لمشاركة ب‍اقي القوات الأمنية للمحافظة على استتباب الأمن.