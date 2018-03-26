صحيفة “سبورت” : شرط أومتيتي يمهد لرحيله عن نادي برشلونة

(المستقلة) …. كشفت تقارير صحفية، عن أزمة في تمديد نادي برشلونة، لعقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب طلبات الأخير المالية، التي يراها الفريق الكتالوني، بأنه غير معقولة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت”، فإن أومتيتي يشترط الحصول على 9 ملايين يورو سنويا كراتب صافي، من أجل تجديد عقده مع البلوجرانا.

ورفضت إدارة برشلونة، طلب الدولي الفرنسي، الذي يريد دخول الفئة الثانية في الرواتب بالنادي، والتي تضم لاعبين مثل لويس سواريز وآندريس إنييستا.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد الذي يدربه جوزيه مورينيو، مستعد لدفع 60 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد صامويل مع برشلونة، والراتب الذي يريده اللاعب، من أجل الحصول على توقيعه.

وشددت الصحيفة، على أنه حتى اللحظة الراهنة، أومتيتي أصبح بعيدا عن التمديد مع برشلونة، ويقترب من الرحيل نحو مسرح الأحلام، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن روبرتو فيرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة، والذي تعاقد مع أومتيتي، سيحاول إقناع المدافع الفرنسي، بالتوقيع على عقد جديد بالرغم من صعوبة ذلك.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن برشلونة يفكر في بدلاء أومتيتي، حال رحيله في الصيف المقبل.