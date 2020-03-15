صحيفة : رئيس الجمهورية سيلجأ لـ تكليف من يراه هو مناسباً بعد انتهاء المهلة

المستقلة … كشفت صحيفة عربية نقلاً عن مصدر مطلع، عن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح من مسألة تكليف رئيس وزراء جديد بعد إنتهاء المهلة الدستورية يوم غد الاثنين ، مشددة ان رئيس الجمهورية قد لا يلجأ إلى تكليف أي مرشح يراه هو مناسباً لهذه المهلة .

وذكرت صحيفة الشرق الاوسط عن المصادر أن “رئيس الجمهورية ليس بوسعه التمديد؛ لأن الدستور لا يسمح له بذلك أصلاً، ولأنه لا يريد أن يكون طرفاً في معادلة تتحكم بها القوى السياسية المعنية بترشيح رئيس للوزراء”.

وأضافت، أن “رئيس الجمهورية قد لا يلجأ إلى تكليف أي مرشح يراه هو مناسباً لهذه المهلة؛ لأنه يراعي التوازن وكذلك حجوم الكتل في البرلمان، وعدم إمكانية مرور شخص بالتصويت داخل قبة البرلمان ما لم يكن مرضياً عنه من غالبية الكتل؛ لكنه قد يخرج بموقف واضح حتى لا يتحمل الشراكة في الوقوع في الخرق الدستوري”.