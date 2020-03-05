صحيفة : حراك سياسي لجمع تواقيع نيابية من اجل دعم مرشح جديد

المستقلة .. كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن حراك سياسي لجمع تواقيع نيابية من اجل دعم مرشح جديد لرئاسة الوزراء لعدم تكرار اخفاق محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي بالقول، إن “الحراك السياسي الأخير والمتمثل في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية برهم صالح مع العديد من الزعامات الشيعية، لم يتبلور حتى الآن موقفاً محدداً حيال أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.

وأضاف أن “من بين الخيارات المطروحة الآن ليس أن تتبنى جهة معينة مرشحاً محدداً، إنما يجري التوافق على الشخصية المراد تكليفها من داخل البرلمان عن طريق جمع تواقيع حتى يكون قادراً في حال تكليفه وتشكيله الحكومة، على الوقوف على أرضية صلبة عبر كتلة برلمانية تقف خلفه”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قضية جمع التواقيع تكرر تجربة علاوي نفسها لجهة جمع عشرات التواقيع لترشيحه لكنها لم تتمكن من تمريره، أجاب السياسي المطلع، إن “الأمر يختلف هذه المرة، لأنه لن يكون عبر مبادرات فردية، وإنما من خلال توافق مسبق”.