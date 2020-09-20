صحيفة تؤكد : مكانة أمريكا العالمية انهارت بسبب ترامب

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية افتتاحية اعتبرت فيها أن الرئيس دونالد ترامب “ضرب سمعة الولايات المتحدة في العالم”.

وخلافا لما يقوله ترامب في تجمعاته الانتخابية، وفق الصحيفة، بأن “أمريكا كسبت الاحترام من جديد”، فإ سمعة البلاد ورئيسها ومكانته في العالم انهارت في أعين أهم الحلفاء منذ عام 2017.

واعتبر تقرير “واشنطن بوست”، الذي ترجمته “عربي21″، أن إصلاح هذا المشهد سيكون مهمة صعبة حتى في حالة رفض الناخبين لترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأظهرت دراسة مسحية أجراها مركز أبحاث “بيو” في 13 دولة ديمقراطية نتائج يجب أن تفتح عيون الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إذ كشفت عن تراجع النظرة للولايات المتحدة ولأدنى المستويات في السنوات العشرين الأخيرة في بريطانيا وفرنسا واليابان وأستراليا وهولندا والسويد.

ولم تظهر مواقف إيجابية من الولايات المتحدة إلا في دولة واحدة وهي كوريا الجنوبية التي عبر فيها 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم عن مواقف إيجابية.

وكان مستوى النظرة الإيجابية للولايات المتحدة في تلك الدول ذاتها، عام 2016، يتراوح بين 57 و72 بالمئة.

ومن أسباب التراجع الكبير بمكانة أمريكا تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فالموقف الدولي العام هو أن أمريكا عالجت الأزمة بطريقة سيئة.

وقال ما متوسطه 85 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الدول التي شملتها الدراسة، أن أمريكا عالجت الجائحة بطريقة سيئة، وقال 15 بالمئة أن أمريكا تعاملت مع الفيروس بطريقة جيدة أو نحو ذلك.

ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع الكبير، وفق الصحيفة، هو “ترامب”، ومتوسط نسبة من قالوا إن لديهم “ثقة” برئيس الولايات المتحدة وأنه “سيختار القرار الصحيح” فيما يتعلق بالشؤون الدولية تصل إلى 16 بالمئة، وهي نسبة صادمة وبعيدة عن الشعبية التي حظي بها سلفه باراك أوباما حيث عبر في عام 2016 نحو 68 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الدول ذاتها عن ثقتهم به.