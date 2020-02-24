صحيفة : برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة

المستقلة .. اكد مصدر سياسي مطلع، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتدخل إطلاقاً بإختيار الكابينة الوزارية للمكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، مبيناً في الوقت نفسه أن صالح لن يتسلم رئاسة الوزراء تحت أية ذريعة.

اقر المزيد : الرافدين : تم توزيع الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية

وذكر المصدر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته المستقلة اليوم الاثنين، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة، وبالتالي فإن هذا الموقف يستدعي من الكتل السياسية أن تجد حلاً لصيغة مرضية لتمشية الحكومة، وإلا فإن البلد سوف يدخل في أزمة خانقة”.

وفي السياق نفسه، نفى المصدر المطلع ما تردد من أن رئيس الجمهورية تدخل في تسمية أو ترشيح بعض الوزراء، قائلاً إن “رئيس الجمهورية لم يتدخل ولم يرشح أي اسم؛ سواء كانوا مرشحين كرداً أم سواهم، ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو من اختار الأسماء، وهو من يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان والقوى السياسية”.

وحذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي القوى السياسية من أن آخر يوم له في المنصب سيكون 2 آذار المقبل في حال لم يتم التصويت على حكومة علاوي.

وفيما ينص الدستور العراقي طبقاً للمادة “81” على أن السلطة التنفيذية تنتقل إلى رئيس الجمهورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو اللجوء إلى حل البرلمان من قبل الرئيس والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين.