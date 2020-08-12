صحيفة : برشلونة يرغب في ضم خوسيه لويس خلال فترة الانتقالات الصيفية

المستقلة … كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن رغبة برشلونة في ضم أحد لاعبي المنتخب الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “سبورت”، يسعى البارسا لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب لفالنسيا، وضم ظهيره الأيسر، خوسيه لويس جايا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة ليست الأولى، التي يرتبط فيها جايا بالانتقال إلى برشلونة، معتبرةً أن هذه اللحظة قد تكون مثالية للتعاقد معه.

وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا، بقيمة 50 مليون يورو، إلا أن البلوجرانا يثق في إمكانية ضمه بسعر أقل بكثير.

ويحتاج فالنسيا إلى سيولة مالية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيجبره على التفريط في العديد من اللاعبين، مثل قائده داني باريخو الذي سيرحل مجانًا إلى فياريال، بينما سيغادر فرانسيس كوكلين مقابل 8 ملايين يورو فقط.

ورغم ذلك، فإن برشلونة لن يتقدم لشراء جايا إلا بعد بيع جونيور فيربو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى إنتر ميلان، ضمن صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

كما سيتوجب على النادي الكتالوني إقناع جايا، بالحصول على راتب غير مرتفع، بحسب “سبورت”.

ووقع اختيار برشلونة على ظهير فالنسيا الأيسر، لقدرته على منافسه جوردي ألبا في مركزه، أكثر من فيربو، الذي لم يقدم أداءً مقنعًا على مدار الموسم.

وصرح جايا في أبريل نيسان الماضي، بأنه رفض عرضا سابقا من ريال مدريد، مرجعا ذلك إلى أنه كان صغيرا في السن حينها، ولذا فضل البقاء في فالنسيا.