صحيفة : ايران ترفض ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية

المستقلة …كشفت صحيفة “ايلاف” اللندنية، عن تحرك إيراني رافض لتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي بالقول، إن “مواقف القوى الشيعية هذه من ترشيح الزرفي تأتي إثر تحرك ايراني رافض لتكليفه بهذه المهمة، حيث تعتبر انه مدعوم اميركيا، الامر الذي ادخل قضية الترشيح في صراع اميركي إيراني”.

واشار المصدر الى ان “اعتراضات القوى الشيعية هذه لن تجدي نفعا بعد ان انتصرت المحكمة الاتحادية العليا للرئيس، واعتبرت انه بتكليفه للزرفي قد مارس صلاحياته المنصوص عليها في الدستور العراقي”.

وأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم رفضها لآليات تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة معتبرة انها تجاوز على الكتلة (الشيعية) الاكبر في اختيار مرشح للمهمة.