صحيفة: المفوضية تماطل بالعد اليدوي للتوصل لتسوية سياسية بين الكتل بشأن الحكومة

(المستقلة) … ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية، ان مفوضية الانتخابات “تماطل” في عملية العد والفرز اليدوي، مبينة ان ذلك جاء من اجل كسب الوقت للتوصل الى تسوية سياسية بين الكتل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع قوله ان “مفوضية الانتخابات مازالت تماطل بعملها في إعادة العد والفرز اليدوي، ولم تحدد أي موعد لإعلان نتائجها”، مبينا أنّ “هناك تواصلا بين الأحزاب السياسية والمفوضية، بشأن كسب الوقت وتأخير إعلان النتائج حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية أو تقارب بين الكتل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة”.

واضاف أنّ “المخاوف من أزمة سياسية جديدة في حال إعلان النتائج، من خلال اعتراض بعض الكتل عليها والطعن فيها، دفع بعض الكتل إلى التحرك من أجل إحداث تقارب بين الكتل، وتفعيل الحوار السياسي، وكسب الوقت قبل إعلان النتائج”.

وأكد أنّ “أغلب الكتل لا تريد الأزمات، بقدر ما تريد تحقيق المكاسب السياسية، ما دفعا للتفاهم مع المفوضية، والتي بدورها فتحت الباب لكسب الوقت، ولم تحدد أي موعد لإنهاء العد والفرز أو إعلان النتائج”، موضحا أنّ “المفوضية تريد أيضا تغليب لغة الحوار والتوافق السياسي قبل إعلان النتائج”.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس السبت، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي، مبينة أن النتائج النهائية ستعلن بعد الانتهاء من المراكز والمحطات في المحافظات والخارج والتي وردت بشأنها شكاوى وطعون.