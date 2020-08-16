صحيفة : الكاظمي سيحاول الضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات على طهران

المستقلة ..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيحاول خلال زيارته لأميركا، الضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات على طهران.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ان “الكاظمي سيحاول الضغط على الجانب الأميركي، للقبول بحلول وسط مع إيران، وتخفيف حدّة العقوبات المفروضة عليها”.

وأضافت أنه “ليس من مصلحة العراق أن يميل كل الميل إلى طرفٍ ويناصب الطرف الآخر العداء، فكل أوضاع العراق مأساوية ولا تتحمل ضغوطاً من أي طرف. وهنا، قد يكون الاختبار الحقيقي لمهارة رئيس الوزراء، سواء خلال المفاوضات أو بعد عودته إلى العراق، وبيان نتائج زيارته مجلس النواب العراقي. وأغلب الظن أنه سيلامس حاجات شعبية وطنية ملحّة، تجعل من الوقوف في طريقه موضوعاً بالغ الحساسية جماهيرياً، وأيضاً بالنسبة إلى القوى المؤيدة لتوجهاته نحو واشنطن، لإيجاد حالة من التوازن الدولي والإقليمي داخل بلاده”.

وأضافت “أمام الكاظمي فرصة كبيرة ليتحول إلى زعيم مرحلة إنقاذ للعراق مما أوقعه في هذا البلد الفساد والتخلف والتغولات الإقليمية المتحكّمة بمقدراته، وهذا ربما ما يضعه الرجل نُصب عينيه، حين يطالب الأميركيين بمدّ العراق بما يحتاجه من متطلباتٍ عاجلة، وإلا فإنه سيُفهمهم أيضاً أنه في حال فشله في الحصول على التعاون الأميركي المطلوب، لن يتمكّن طوعاً أو كرهاً، من الاستمرار بمنصبه رئيساً للوزراء، كذلك لن يُبقي لهم خلفه فرصاً كبيرة للبقاء في العراق”.