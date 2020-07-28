صحيفة : القوات الامريكية ستبقى طويلاً في منطقة شرقي نهر الفرات

المستقلة .. كشفت صحيفة العربي الجديد، عن قيام التحالف الدولي بقيادة أميركا بترسيخ تواجده في ريف الحسكة الجنوبي، الذي يضم ثروة نفطية، مبينة ان المنطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود السورية العراقية من جهة نينوى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه المستقلة اليوم الثلاثاء , انه “ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية، يرسخ الأميركيون وجودهم العسكري في ريف الحسكة الجنوبي، الذي يضم ثروة نفطية، ما يشير إلى نيّة واشنطن البقاء طويلاً في منطقة شرقي نهر الفرات،

وتابعت ان ” التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، شرع، خلال الأيام القليلة الماضية، في توسيع مطار مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، مشيرة إلى أن التحالف استقدم خبراء ومهندسين إلى المطار، وبدأت الحفريات في المكان الذي يضم قاعدة أميركية كبرى”.

وأشارت إلى أن مروحيات أميركية هبطت عدة مرات داخل القاعدة، تزامناً مع وصول قافلة للتحالف تحمل آليات خاصة بتعبيد الطرقات والحفر، بالإضافة إلى لوائح إسمنتية ومواد خاصة بالبناء.

وتتمتع الشدادي بموقع جغرافي مميز، فهي تربط بين الحسكة ومحافظة دير الزور، فضلاً عن قربها من الحدود السورية العراقية.