صحيفة القطرية : لا توجد قدرة على استيعاب الدرجات الوظيفية ولا موازنة كافية لها

(المستقلة) …. ذكر مصدر مسؤول، انه لا توجد قدرة على استيعاب الدرجات الوظيفية في الوزارات، مبينا انه لا توجد موازنة كافية لتلك الدرجات.

ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن المصدر قوله ان “الوزارات غير قادرة على استيعاب درجات وظيفية”، مبينا ان “التعيينات في حال قبلت من قبل الوزارات ذاتها، فإنّ وزارة المالية لا تخصص المبالغ لتلك التعيينات”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه “لا توجد موازنة كافية لتلك التعيينات”، مشيرا الى ان “ذلك يعني أنّ التعيينات ستبقى حبرا على ورق”.

واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 14 تموز 2018، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس ادارة مطار النجف، واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية.