صحيفة :الشياطين الحمر يتواصل مع الأرجنتيني بوتشيتينو لخلافة سولشاير

المستقلة / – تحرك مسؤولو مانشستر يونايتد مؤخرًا للتحدث مع أحد المدربين، عقب تراجع نتائج الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، عاد إلى حسابات الشياطين الحمر، هذا الموسم، لخلافة أولي جونار سولسكاير.

وجاء ذلك عقب تراجع نتائج يونايتد في البريميرليج، لا سيما الخسارة بنتيجة 6-1 أمام توتنهام في الجولة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد، لن يقيل سولسكاير خلال فترة التوقف الدولي، لكنه تواصل مع بوكيتينو لوضع خطة طوارئ، تحسبًا لاستمرار تراجع النتائج.

وأوضحت أن يونايتد إذا قرر التعاقد مع بوكيتينو، لن يضطر هذه المرة لدفع تعويض مالي لتوتنهام.

وكانت تقارير صحفية قالت إن السبيرز وضع شرطًا أثناء إقالة بوكيتينو يمنع الأخير من التدريب في البريميرليج خلال الموسم الماضي، إلا بعد دفع تعويض مالي لتوتنهام.