صحيفة : السيتي ينتظر إشارة من ميسي لغرض استكمال صفقة الانتقال

المستقلة … ألقت الهزيمة التاريخية التي مُني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ (8-2) يوم الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بظلالها على الفريق الكتالوني.

ولم يكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمعزل عن هذا التأثير؛ حيث أشارت العديد من التقارير المتطابقة إلى أنه يدرس بجدية الرحيل عن الكامب نو، هذا الصيف.

وإزاء هذه التقارير، ترغب العديد من الأندية في الظفر بخدمات اللاعب الأفضل في السنوات العشر الأخيرة، ويتصدرها مانشستر سيتي، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد، إنَّ السيتيزن مستعد لتقديم كل الإغراءات لميسي، لإعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب جوارديولا.

وأوضحت أنَّ السيتي ينتظر فقط إشارة ميسي بأنَّه بحاجة لتحدٍ جديد خارج برشلونة، وسيتحرك النادي الإنجليزي فورًا لضمه.

وذكرت أنَّ مانشستر سيتي يُراهن على حاجة برشلونة لأموال بيع ميسي هذا الصيف، من أجل إعادة بناء الفريق من جديد.