صحيفة : الحكومة اليمنية تدين اعتداء الحوثي على السفارة العراقية في صنعاء

( المستقلة ) متابعة /- ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، ان الحكومة اليمنية ادانت قيام الحوثيين، بـ”الاعتداء” على السفارة العراقية في صنعاء، ومصادرة قطعة الأرض الممنوحة للسفارة.

وبحسب الصحيفة فأن “وزارة الخارجية اليمنية وصفت الاعتداء على السفارة العراقية في صنعاء والأرض التابعة لها بأنه تحدٍّ سافر للمواثيق والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول”.

وحذرت الخارجية اليمنية من مغبة تكرار أمثال هذه الأفعال، وتوعدت الجناة من عناصر الحوثي بأنهم “سينالون جزاءهم العادل والرادع، ولن يفلتوا من العقاب”.