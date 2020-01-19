صحيفة : التمسك باتفاقية الصين ذريعة حلفاء ايران لاستمرار عبد المهدي بالسلطة

المستقلة … كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاحد، ان اخراج القوات الأميركية والاتفاقية الصينية، ذريعة حلفاء ايران لاستمرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في السلطة.

وذكرت صحيفة ” اندبندنت” عربية، أن “عبد المهدي يمثل حلقة الوصل الأخيرة التي تربط حلفاء ايران بالسلطة. وفي حين أشاروا إلى أن خروجه من السلطة سيفتح عدة ملفات تتعلق بالفساد والإرهاب، رجحوا عدم نجاح مساعي الابقاء عليه لاصطدامها بالإرادة الشعبية فضلاً عن مواقف المرجعية الدينية والمجتمع الدولي”.

وأضافت أن “أبرز ما يتخذه حلفاء ايران من ذرائع في إطار تدعيم موقفهم، هو اتهامهم لأميركا بالوقوف وراء الاحتجاجات لإجهاض الاتفاقية الاقتصادية مع الصين والإبقاء على قواتها في البلاد. فيما يبقى موقف الكتل الكردية والسنية رافضاً لخروج القوات الأميركية من البلاد”.

وبينت أن “مسألة اختيار رئيس الوزراء المقبل متوقفة على توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، فيما رجحت التسريبات قبول رئيس الجمهورية بأي تسويات في هذا السياق، معللين ذلك بأن استمرار رفضه المرشحين لن يكون مقبولاً وسيؤدي إلى مشكلات سياسية أعمق”.