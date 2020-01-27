صحيفة اسرائيلية : صفقة القرن كتبت بنية ان يرفضها الفلسطينيون

نشرت صحيفة هآرتس مقالاً تحليلاً حول خطة صفقة القرن، تشير فيه أن طريقة كتابة الخطة كانت بنية أن يرفضها الفلسطينيون.

وفيما يلي نص المقال مترجماً :

في 19 يناير 2017، أي قبل ليلة من توليه منصب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، وقف دونالد ترامب على خشبة المسرح في واشنطن وأشاد بجاريد كوشنر. وقال لصهره في حفل استقبال كبار الشخصيات “إذا لم تستطع إحلال السلام في الشرق الأوسط ، فلا أحد يستطيع ذلك”. وأضاف ترامب أن الصفقة التي كان سيطلب من كوشنر تقديمها – السلام بين إسرائيل والفلسطينيين – كانت “أصعب صفقة”.

بعد ثلاث سنوات، فإن إدارة ترامب على وشك تقديم وثيقة كوشنر، والمعروفة على نطاق واسع باسم “صفقة القرن” ، ومن الواضح أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني هو آخر شيء سيخرج منها.

خطة كوشنر مكتوبة بطريقة تضمن رفضها من قبل السلطة الفلسطينية، وسيتم إصدارها بعد عامين بدون أي اتصالات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.

في بداية إدارة ترامب، كانت القيادة الفلسطينية أكثر تفاؤلاً. أخبر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، وهو قريب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجموعة من الصحافيين والباحثين في واشنطن أن خلفية ترامب كرجل أعمال وسلوكه الخاطئ يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت كبيرة على جبهة السلام.

وقد تعزز هذا الأمل أكثر من خلال الاجتماع الأول للقيادة الفلسطينية مع جيسون جرين بلات، الذي تم تعيينه مبعوثًا لترامب في الشرق الأوسط. لم يكن لدى غرينبلات، محامي ترامب واليهودي الأرثوذكسي، خلفية سابقة في الدبلوماسية أو في الشرق الأوسط. تركت رحلاته الأولى إلى المنطقة انطباعًا إيجابيًا عن شخص كان في الغالب يستمع إليه، وطرح العديد من الأسئلة، بما في ذلك الأسئلة التي أظهرت نقصًا في المعرفة الأساسية.

على عكس الآخرين في مدار ترامب، مثل سفيره لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والمستشار السياسي ستيف بانون – الذين يرتبطان بوضوح بآراء أكثر تطرفًا – بدا غرينبلات وكأنه شخص يستحق التحدث إليه.