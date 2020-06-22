صحيفة أمريكية تنشر اعلانا يتهم “الإسلام” بالتخطيط لهجوم نووي

(المستقلة)..قالت صحيفة “ذا تينيسيان” الأمريكية إنها تحقق في نشر إعلان يتهم “الإسلام” بالتخطيط لهجوم نووي إرهابي الشهر القادم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وكانت حركة “المستقبل من أجل أمريكا” الدينية الداعمة للرئيس دونالد ترامب قد نشرت إعلاناً قالت فيه إنها تحذر سكان ناشفيل من الهجوم مع وصف الجهة التي تخطط له بالمسلمة دون تحديدها.

واتُهم الإعلان بمخالفته لمعايير الجريدة التي تحظر خطابات الكراهية.

وقال نائب مدير جريدة “ذا تينيسيان” ومحررها مايكل أناستازي، إن إدارتي التحرير والمبيعات تعملان بشكل مستقل إلا أن ذلك لا يمنع أن الإعلان يمثل “خللاً يتطلب فحصاً دقيقاً لمحتوى الإعلانات” بالصحيفة.

وأضاف أناستازي: “الإعلان مروع ولا يمكن الدفاع عنه مطلقًا في جميع الظروف. إنه خطأ ولم يكن يجب نشره أبداً. لقد ألحق الأذى بأعضاء مجتمعنا وموظفينا وهذا يحزنني جداً. إنه لا يتماشى مع كل ما تمثله الجريدة وتدافع عنه”.

وأكدت الجريدة حذف الإعلان من أعدادها القادمة.

وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إنه يتعين على الجريدة تدريب طاقمها لضمان عدم نشر محتويات “تحض على الكراهية” مثل هذا الإعلان.

وتحذر حركة “المستقبل من أجل أمريكا” مما تسميه بنبوءات الكتاب المقدس بنهاية العالم كما تدعي بأن ترامب هو آخر رؤساء الولايات المتحدة.