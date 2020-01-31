صحيفة : أبو ظبي زودت حفتر بثلاثة آلاف طن معدات عسكرية

المستقلة / كشفت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” الفرنسية، أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، زود اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بـ 3 آلاف طن من المعدات العسكرية خلال أسبوعين بهدف مواصلة القتال ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وقالت الصحيفة المعنية بشؤون الاستخبارات، الجمعة، إن “ما زود به ولي عهد أبوظبي قوات حفتر في أسبوعين يعادل الدعم الذي قدمه خلال عام كامل”.

وذكرت أن “الدعم الروسي لحفتر أصبح رمزيا بعد مفاوضات موسكو مع أنقرة”.

وكان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، قد اتهم، الخميس، مصر والإمارات بتأجيج الأزمة ببلاده، مطالبا مجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبتهما.

وقال السني، لأعضاء مجلس الأمن: “أكدت تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، تورط الإمارات 11 مرة في تقديم الدعم للمعتدي (خليفة حفتر)، وتزويده بالمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمقذوفات الليزرية، بل تقوم شركات إماراتية بإرسال شباب سودانيين إلى ليبيا دون علمهم، وهو ما كشفت عنه الأربعاء الخارجية السودانية”.

وأضاف “وفي نفس الإطار، تقوم السلطات المصرية بتقديم العتاد والمشاركة في ضربات جوية شرقي ليبيا وغربها على مدار السنوات الأخيرة، وهنا نسأل لماذا هذا التدخل في شأننا؟”.