صحيفة : آرثر ميلو يتوصل لاتفاق مع ادارة برشلونة يتضمن عقوبة مالية

المستقلة … وفقا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية فإن آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة توصل مع مسؤولي برشلونة لاتفاق يتضمن عقوبة مالية صغيرة نظرا لرفضه الانضمام لتدريبات الفريق والبقاء في البرازيل.

وحسب الصحيفة، فإن البرازيلي البالغ 24 عاما سيسافر إلى مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقع ناديه الجديد يوفنتوس، في 23 أغسطس لبدء مسيرته معه، ليكون تحت قيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب الصحيفة المذكورة، التقى محامو آرثر ميلو بالخدمات القانونية للنادي الكتالوني، وبعد الاجتماع، اتفقوا على عقوبة مالية للاعب إثر الملف التأديبي المفتوح بعد قراره البقاء في البرازيل وعدم العودة إلى التدريب مع برشلونة في 27 يوليو.

وكان برشلونة قد أعلن في يونيو الماضي، انتقال آرثر إلى النادي الإيطالي، مقابل 72 مليون يورو شاملة 10 ملايين كمتغيرات إضافية، ووقع اللاعب البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم.

يذكر أن سبب نشوب الأزمة بين برشلونة واللاعب، يعود لرفضه المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية العطلة التي حصل عليها الفريق إثر انتهاء الدوري الإسباني، وعلمه أنه خارج حسابات المدير الفني كيكي سيتين.

Juventus asked Barcelona the possibility to have Arthur already by the 24th of August and not at the beginning of September as originally agreed. In this way the Brazilian will be able to join the rest of the team from the beginning of the seasons. @tuttosport pic.twitter.com/dkFcRP6yhk

— Around Turin (@AroundTurin) August 15, 2020