صحفي يتعرض لسيل من التهديدات والتحريض والتسقيط لظهوره في “تقرير الحرة عراق”

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان الصحفي محمد رحيم الربيعي يتعرض الى سيل من التهديدات والتسقيط على خلفية ظهوره في تصريح بالتقرير الذي عرضته قناة الحرة عراق واثار جدلا بين الاوساط السياسية.

وقالت الجمعية في بيان ان عددا من المواقع الخبرية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا وبيانات ملفقة تتهمه بالعمالة لدول اجنبية، فيما ذهبت احدى المواقع الخبرية الى تخفي الربيعي بهذا اللقب، وادعت ان لقبه العبيدي.

ونقل البيان عن الربيعي قوله: انه تلقى مجموعة رسائل تهديد عبر “فيسبوك”، وازدياد الضغط عليه، ما دعاه الى ترك منزله وتغيير محل اقامته بصورة مؤقتة.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة “هذا الهجوم غير المبرر على الزميل الربيعي فانها تدعو الجميع الى التحلي بالاعتدال وعدم اتهام الزميل الصحفي بالمسؤولية المباشرة ازاء التقرير”.

كما أكدت الجمعية ان الربيعي ظهر في التقرير بوصفه صحفيا شاهدا على وثائق حصل عليها تدين رئيس ديوان الوقف السني، وليس المؤسسة الدينية في العراق.

وذّكرت الجمعية ان “اي تهديد لاي صحفي او وسيلة اعلام يمثل انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وان اي خطأ ترتكبه وسيلة ما، فسيكون القضاء هو الفيصل في ذلك”.

ودعت السلطة التنفيذية والقوات الامنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة للربيعي واسرته “التي تعيش حالة قلق كبيرة”.