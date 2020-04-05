صحفي سعودي: لا رمضان هذا العام

المستقلة /نشر صحفي سعودي السبت، تغريدة مثيرة للجدل حول إلغاء شهر رمضان وموسم الحج لهذا العام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في دول كثيرة من العالم.

وكتب الصحفي السعودي عثمان العمير في تغريدة بموقع “تويتر”: “التوقعات تقول أنه لا رمضان هذا العام، لا حج هذا العام (..)، وإلا ستكون حالة وباء هذا العام”.

وأثارت تغريدة الصحفي السعودي ردودا ساخرة، وقال الناشط أدهم الشرقاوي: “ناقص تقول لنا: أعل هُبل”، فيما كتبت نعيمة الأندلسي: “وقت يكون رمضان بإيدك قل لا رمضان يا خروف، إن شاء الله نصوم رمضان صياما وقياما، سواء بالصلاة بالمسجد أو البيت، وربنا مجيب موجود في كل مكان”.

وغردت ناشطة تدعى ليلى: “لا رمضان هذا العام!! الأخ فرحان جدا! قولوا له الحجر الصحي لا يمنع الصيام ولا الصلاة، لكن الذي منع هو سهراتكم ومسلسلاتكم العفنة”