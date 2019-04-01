صحفيو ميسان يشكلون فريق تطوعي لمواجهة السيول

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين فرع ميسان،الاثنين، عن تشكيلها ( فريق الدعم التطوعي) لمواجهة موجات السيول التي تهدد المحافظة

وقال رئيس فرع النقابة سمير السعد لـ(المستقلة) ان الفريق التطوعي سيكون تحت امرة خلية الأزمة والمؤسسات الحكوميه في جهدها لمواجهة موجات السيول القادمه ، مؤكدا جهوزية الفريق للعمل الطوعي بكافه أعضاء النقابة من اليوم حتى انتهاء الأزمة

وأشار الى ان الوضع في ميسان تحت السيطرة وإن فرع النقابة على اتصال مباشر بخلية الأزمة التي طمأنت الأهالي بأن لا خوف عليهم وعلى مصالحهم الاقتصادية.

ودعا السعد وسائل الإعلام الى عدم تهويل الأوضاع ونشر اخبار تبث الرعب بنفوس المواطنين في وقت تعلن فيه الحكومة سيطرتها على الأوضاع.