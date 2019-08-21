صحفيو ميسان يشرعون بحملة تثقيفية عن دور النظافة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..شرع فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ميسان ،الأربعاء ٢١ اب ٢٠١٩ ، بحملة للتثقيف والتوعية عن أهمية النظافة ودور المواطن فيها دعما للمؤسسات الحكومية الخدمية في المحافظة .

وقال رئيس الفرع سمير السعد ” للمستقلة” ان الأسرة الصحفية في ميسان وبرعاية نقيب الصحفيين العراقيين ” مؤيد اللامي ” باشرت بحملتها وسط العمارة لتوعية المواطنين بأهمية دوره في نظافة المدينة ، مشيرا، الى ان الحملة سبقتها حملة عبر التواصل الاجتماعي حملت هشتاك #النظافة_ثقافة_مجتمع – شارك معنا من اجل ميسان اجمل ” وكذلك تم وضع( ٦٠ ) لافته طبع عليها شعار الحملة في الاماكن العامة من وسط المحافظة .

واوضح ” ان الحملة بدأت مع سائقي السيارات و الركاب تحثهم على عدم رمي النفايات اثناء سير العجلة ، و أيضا عليهم ان يحتفظوا بها من خلال وضعها في أكياس خاص لحين رميها في الأماكن المخصصة .

وبين السعد ان المشاركين وزعوا أكياسا مخصصة لرمي النفايات على سائقي العجلات ، لافتا إلى ان عددا كبيراً من صحفيي المحافظة شارك في الحملة فضلا عن مساهمة عدد من وسائل الاعلام المحلية ، منوها، بان الهدف من تلك الجملة دعم الدوائر الخدمية واشعارهم بان الصحفي جزء من الحل و الدعم وليس تسليط الأضواء على المشاكل فقط .