صحفيو كربلاء يستنكرون تصرفات اتحاد كرة القدم

( المستقلة ) / علي النصر الله / … استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء تصرفات اتحاد كرة القدم العراقي باخراج الصحفيين ومراسلي القنوات بكربلاء بطريقة مهينة من التغطية الاعلامية لبطولة غرب اسيا التي تجري في كربلاء بعد ان اعلن الاتحاد ان التغطية الاعلامية ستكون حصرا على قناة العراقية.

وقال رئيس فرع النقابة توفيق الحبالي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، 30 تموز 2019 ، نسجل تحفظنا على ما تعرض له عدد من الزملاء بطريقة غير لائقة بإخراجهم من الفندق الذي جرى به المؤتمر بعدما اكد القائمون على المؤتمر ان التغطية حصريا لقناة العراقية “.

واوضح البيان انه كان “من المفترض أن تكون طريقة اخراج الصحفيين بأسلوب يليق بالأسرة الصحفية التي ساهمت وبشكل كبير منذ التحضيرات الأولى التي شهدها ملعب كربلاء والمناطق المحيطة به من أجل إظهاره للعالم بأن العراق يستحق أن يتم رفع الحظر الكلي عنه بدلا من لغة التهديد والتي نرفضها جملة وتفصيلا “.

وقال الحيالي إن “أمن الفندق هو من قام بإخراج الصحفيين وكان المفترض على مسؤول اعلام الاتحاد الخروج بنفسه للزملاء والطلب منهم مغادرة الفندق كون لا يسمح لهم بالتغطية الصحفية لأنها حصرية لقناة العراقية لذلك ، نسجل تحفظنا على هذه التصرفات وسيكون لنا موقف تجاه اي تصرف من شأنه يقلل من كرامة الأسرة الصحفية في كربلاء ”

من جانب أخر عقد قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، اجتماعا موسعا مع الاجهزة الأمنية لتأمين الحماية الكافية لمحيط الملعب لافتتاحية بطولة كأس غرب آسيا في الثاني من شهر اب المقبل، وتم نشر المفارز الأمنية “.

وتستضيف كربلاء مباريات المجموعة الاولى ضمن بطولة غرب اسيا للمنتخبات بكرة القدم والتي يستضيفها العراق لاول مرة ، وتضم منتخبات ، لبنان ، وفلسطين ، وسوريا ، واليمن ، والعراق ، فيما “تستضيف اربيل المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات ، السعودية ، والكويت ، والبحرين ، والأردن.