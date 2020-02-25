صحيفة : الكرد والسنة متمسكون بشروطهم من اجل الموافقة على تمرير علاوي

صحفيه : القوى الكردية والسنة متمسكة بشروطها من اجل الموافقة على تمرير علاوي

المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تمسك القوى السياسية الكردية والسنية بشروطها للموافقة على حكومة المكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي.

وذكر المصدر لصحيفة عربية تابعته “المستقلة” ، إن “القوى السياسية الكردية والسنة متمسكة بشروطها من اجل الموافقة على تمرير حكومة علاوي في البرلمان”.

واضاف أن “شروط الوفد الكردي المفاوض الذي غادر بغداد متجهاً إلى أربيل بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف أخيراً، تتعلّق بحق الإقليم اختيار وزرائه في الحكومة الاتحادية، والتأكيد على تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات عقدت في زمن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.

وتابع: “في حين، تصرّ كتل “تحالف القوى العراقية”، إلى الآن، على تحديد موعد انتخابات مبكرة، وتضمين ذلك في البرنامج الحكومي، وإلزام الحكومة أيضاً بوضع فقرات محددة وثابتة في برنامجها تتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، وفتح ملف المختطفين والمفقودين، وإعادة سكان المدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مرتبطة بإيران وترفض الانسحاب منها”.