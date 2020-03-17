صحفية لبنانية ترد على “المتنمرين” برسالة مؤثرة

(المستقلة)..بعد سقوطها أرضاً بسبب ارتفاع حرارتها خلال تغطيتها مباشرة على الهواء، ردت المراسلة الصحفية اللبنانية راشيل حسيني على المتنمرين عليها بالقول: “شكراً للعالم المأذية.. شكراً لكل يلي تصرف بأنانية وتنمر شكراً للدكتور يلي طلب انزل بسيارة عادية ع المشفى مش بسيارة الصليب الأحمر بس لأنو خايف يطلع صيت انو عندي كورونا وهو ينشك فيه لأنو فحصني.”

وأضافت عبر “فايسبوك”: “شكراً للمراسلة يلي شافتني عم ببكي لأني خايفة وبس لأن قلتلها ما تصوري قلتلي “بدك تروقيها شوي علينا” بنبرة، شكراً للعالم يلي عنجد ما بتحس بالآخرين ولا بتحس بشو عم يفكرو أو يحسو ..أنا من شوي بفتح تلفوني بلاقي تعليقات ورسايل كتير بتجرح عم توصلني .. عم تتنمروا عليي بظرف انا بحياتي كلها ما تمنيت انحط فيه!!”

وتابعت: “مش ح قول شو عم ينحكى بس انا من هون لبكرا في ١٠٠ وسواس براسي.. وبس عم فكر وصلّي وقول يا رب يكون عندي أي شي بس مش شي بيعدي متل كورونا بس و١٠٠ بس كرمال أمي يلي هي عندها مشكلة بالجهاز التنفسي.. انا مش عم بحكي كـ راشيل الصحافية انا عم بحكي ك راشيل الانسانة ومن قلبي لكل شخص تنمر عليي بهيك ظرف الله لا يسامحك وانشاالله بصير معك نفس الشي بس لتحس بالآخرين.”