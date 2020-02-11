صحفية : علاوي امامه مفاوضات شاقة وصعبة خلال الفتره المقبلة

المستقلة …اكد مستشار رئيس الجمهورية السابق، فرهاد علاء الدين، أن الانباء التي تشير الى استقالة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير صحيحة.

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وقال علاء الدين في تصريح لـ”المونيتور” وترجمته “المستقلة”، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امامه مفاوضات شاقة وصعبة مع القوى السياسية”.

وأوضح أن “الاخبار التي تحدثت عن استقالة محمد توفيق علاوي واعتذاره عن تشكيل الحكومة غير صحيحة وغير ممكنة في الوقت الحاضر”.