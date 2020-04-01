صحفية تونسية تشتم مصابي كورونا

المستقلة /عمدت صحفية تونسية بقناة خاصة ، إلى التلفظ بعبارات جارحة تجاه أحد المقيمين في مراكز الحجر الصحي بالبلاد، وسط حالة من الاستياء الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت حالة الاستياء إدارة القناة “التاسعة” والشركة المنتجة إلى الاعتذار لمشاهديها عن إساءة الصحفية، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الأمر.

ووجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتونس “الهايكا” النوري اللجمي، السبت، إعلاما بمخالفة، ودعوة عاجلة للممثل القانوني للقناة التلفزيونية الخاصة “التاسعة” للحضور، وذلك على خلفية ما تم بثه في حلقة ليلة الجمعة في برنامج “كلنا تونس”، وإيقاف البرنامج ثلاثة أشهر وفق بلاغ أصدرته الهيئة.

واعتبرت الهيئة في بلاغها أن البرنامج تضمن مخالفات جسيمة، مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها، وأخلت بالمبادئ العامة للتعاطي الإعلامي في زمن الأزمات.

من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا عبرت فيه عن رفضها لهذه الإساءة، وما “شاب” من أخطاء مهنية وأخلاقية جسيمة، لا سيما عدم الالتزام بالمعايير المهنية المعروفة والموضوعية والتوازن، وعدم احترام حرمة المريض، وصدم الجمهور.

وقالت النقابة إن “الرسالة التي قامت بها مراسلة قناة “التاسعة” لم يكن لها المبرر الإخباري كي تتحول مراسلة ميدانيا، بل كان المباشر أقرب ما يمكن إلى خلق الـ”Buzz” والإثارة، أكثر من الإخبار ووضع المشاهد في إطار إخباري”.

ونبهت لجنة أخلاقيات المهنة التابعة لنقابة الصحفيين “مسؤولي قناة التاسعة إلى خطورة استعمال قناة تلفزيونية، في خدمة الأجندات السياسية والمالية للممولين، وتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين لهم”.

وخرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة القناة المذكورة.

بدوره، علق وزير الصحة التونسي عبد اللطيف مكي على الحادثة قائلا: “رغم صعوبة الظرف، البعض يتعامل مع قضية أمن قومي، بمنطق الـbuzz، ولا يهمهم الرأي العام المتواجد في البيوت، وينتظر كلمة خير صادقة”، بحسب منشور له بموقع “فيسبوك”.