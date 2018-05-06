صحتك فى وصفة.. مشروب الزنجبيل لعلاج خشونة الركبة

(المستقلة) … الزنجبيل يقلل من إنتاج المواد الكيميائية مثل الليكوترينات التى تسبب التهاب المفاصل وخشونة الركبة، ولديها أيضا الساليسيلات، والتى يحولها الجسم آلى حمض الساليسيليك، وهذا هو نفس المكون الذى يوجد فى الأسبرين، مما يجعلنا نقدم لك فى حلقة جديدة من حلقات “صحتك فى وصفة” وصفة صحية من الزنجبيل للتعافى.

ووفقا لما ذكره موقع “healthyline”، قد أظهرت دراسة أن المرضى الذين يتناولون الزنجبيل أكدوا شعورهم بارتياح كبير من آلام الركبة، ويمكنك فى الواقع تناوله عن طريق شرب الشاى اللذيذ الذى يمكن صنعه منه.