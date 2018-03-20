صحتك فى وصفة.. شاى الكركم بالليمون مسكن طبيعى للآلام

(المستقلة) …. عادة ما نلجأ إلى المسكنات إذا شعرنا بالصداع أو ألم فى الظهر أو أجزاء أخرى من الجسم، وهذه الأدوية المسكنة تعتمد على مادة “الأيبوبروفين” التى تخفف الألم، ولكن الاستخدام المفرط للأدوية المسكنة له آثار جانبية ضارة على الجسم، مثل: النزيف المعوى والإسهال والغثيان وارتفاع ضغط الدم، لذا يمكنك التوقف عن استخدام المسكنات واستبدالها بوصفة الكركم بالليمون، ومن خلال “صحتك فى وصفة” نقدم لك طريقة عمل شاى الكركم بالليمون التى تعمل كمسكن طبيعى للآلام، بحسب ما ذكر موقع “Healthy food tricks”.

المقادير:

1 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون أو 2 ملعقة كبيرة من الكركم المبشور

4 أكواب ماء

ليمون طازج

عسل للتحلية

طريقة عمل شاى الكركم بالليمون

قم بغلى قليل من الماء وأضف الكركم عند غليان الماء.

إذا كنت تستخدم الكركم الطازج المبشور أتركه يغلى لمدة 20 دقيقة.أضف الليمون والعسل لجعل مذاق الشاى أفضل.