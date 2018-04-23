صحتك فى وصفة.. الشوفان والقرفة والأناناس لتقوية الركبتين

(المستقلة) … تصبح العظام مع التقدم فى العمر أكثر عرضة للهشاشة والضعف، وخاصة الركبتين، لذلك يمكن علاج آلام الركبتين وضعف الأربطة والغضاريف باستخدام الطب البديل والعلاج من الطبيعة، وهو ما نقدمه من خلال “صحتك فى وصفة”، بحسب موقع”healthyfoodtricks“.

المقادير:

230 ملليلتر ماء

جوز

كوب عصير برتقال

ملعقة قرفة

ملعقة عسل

2 كوب شرائح الأناناس

الم الركبتين

طريقة عمل الشوفان والقرفة والأناناس

قم بطهى الشوفان فى الماء لمدة 10 دقائق ثم اتركه يبرد قبل إضافة المكونات الأخرى.امزج كل المكونات فى الخلاط ثم أشرب هذا الخليط يومياً ليزول ألم الركبتين، ويمكن شربه قبل الإفطار وفى منتصف النهار وقبل الذهاب للنوم.