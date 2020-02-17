«صحتك تهمنا».. 10 فوائد كبيرة لا تعرفها عن «الحلبة»

في (المستقلة)، ولأن صحتك عزيزي القارئ تهمنا، سنقدم لك محتوى خاص بأهم الفوائد في كافة الأطعمة والمشروبات التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية.. ومنها «الحلبة».

«الحلبة» من النباتات العشبية التي تمتلك العديد من الاستعمالات ويمكن استخدامها كنوع من التوابل، حيث تنتمي للبقوليات، وتتوفر أيضاً على هيئة بذور ناضجة مجففة ذات اللون الذهبي المائل الى الأصفر، ولها الكثير من الفوائد، منها تعزيز صحة البشرة، ومعالجة مشاكلها، زيادة تدفق حليب الثدي، علاج ارتفاع السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري.

وللحلبة الكثير من الفوائد الصحية، ومنها فيما يلي:

1 – تعزز صحة مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات، لتحسن وظائف الجهاز الهضمى وإزالة التهابات القولون.

2 – المحافظة على صحة مرضى القلب من الإصابة بالأزمات والنوبات القلبية، وذلك من خلال احتواء الحلبة على خصائص مفيدة لصحة القلب.

3 – الحد من الإصابة بالالتهابات فى الجسم، وإزالة قرحة الفم والدمامل.

4 – معالجة أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.

5 – الحد من الإصابة بأمراض السرطان، حيث تحتوي الحلبة على مقدار عالي من الفيتامينات والمعادن.

6 – تعد الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية، وذلك لأنها تعمل على معالجة أمراض الكلى وإزالة الالتهابات.

7 – احتواء الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على الحد من ظهور الالتهابات، وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.

8 – ارتفاع مستوى الرغبة الجنسية وتشمل معالجة الفتق حيث يعتبر مكمل غذائي يمتلك الكثير من الفوائد الصحية.

9 – التخلص من نحافة الجسم وزيادة الوزن وفتح الشهية لتناول الطعام.

10 – معالجة قشرة الرأس والإكزيما الجلدية وجروح البشرة.