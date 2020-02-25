صحة واسط تنفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا

صحة واسط : لا لصحة لتسجيل إصابة بفيروس كورونا

المستقلة …نفت دائرة صحة واسط، اليوم الثلاثاء، تسجيلها أي اصابة بفيروس كورونا، كاشفة في الوقت نفسه عن حجز أربعة أشخاص كإجراء إحترازي.

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وأكدت الدائرة في بيان لها تلقته المستقلة، إنه “لاتوجد اَي إصابة او اشتباه بالإصابة في محافظة واسط لحد الان”.

واضافت: “اما الأشخاص الأربعة في الحجر الصحي فأن دائرتنا بعد اعلان خبر إصابة في المدرسة الدينية في النجف الأشرف تم التواصل مع صحة النجف لمعرفة الطلاب الذين يتواجدون فيها من سكنة محافظة واسط وتم التأكد من وجود عدد من الإخوة في هذه المدرسة وتم حجزهم في النجف وهناك اربعة أشخاص من طلبة الحوزة متواجدون في الكوت منذ يوم أمس تم الذهاب لهم في منازلهم وهم بصحة جيدة ولا يعانون من اَي أعراض مطلقا ولكن احترازيا تم أصطحابهم الى ردهات العزل للمتابعة فقط وإجراء التحاليل وعزلهم وكان تجاوبهم وتعاونهم على اعلى مستوى وهم حاليا في الحجر الصحي وبصحة جيدة ولا توجد اَي أعراض”.

وتابعت: “نرجو من الجميع التعاون مع الكوادر الطبية سواء بالتثقيف الصحي وايضاً بعدم تصديق الإشاعات”.